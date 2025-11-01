В Самарской области суд рассмотрит дело водителя, наехавшего на пешехода и скрывшегося с места ДТП

По версии следствия, в июне обвиняемый двигался по автодороге Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград. Он выехал на полосу встречного движения для обгона попутно идущего грузовика, но в этот момент другой автомобиль уже обгонял грузовик. Обвиняемый выехал на обочину встречной полосы движения, где и наехал на пешехода.