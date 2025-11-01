В Екатеринбурге заочно арестовали бизнесмена Александра Горбунова

Ленинский районный суд заочно арестовал бизнесмена Александра Горбунова. Напомним, что мужчину объявили в розыск еще в сентябре 2025 года. Тогда в карточке розыска было указано «Разыскивается по статье УК РФ».
— Органами предварительного расследования Горбунов обвиняется в вымогательстве (пункт «б» часть 3 статья 163 УК РФ), — сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
Напомним, что обыски у Александра Горбунова проводили еще в 2023 году. Ему грозило привлечение к ответственности за вымогательство, но тогда вину бизнесмена не доказали.