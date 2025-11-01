Ричмонд
В Симферополе на четыре дня перекрыли бульвар Франко

Из-за аварийных работ бульвар Франко в Симферополе перекрыли до 4 ноября.

Источник: Комсомольская правда

В Симферополе ограничили движение транспорта по бульвару Франко до вторника, 4 ноября, включительно. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ограничения вводятся в субботу, 1 ноября. На бульваре Франко перекрыли участок в районе дома № 34. Движение со стороны улицы Тренева в сторону Киевской будет закрыто для автомобилей. Планируется, что ограничения будут действовать до 4 ноября включительно.

«Мероприятия обусловлены проведением ГУП РК “Крымтеплокоммунэнерго” срочных аварийных работ на сетях теплоснабжения», — рассказали в симферопольской администрации.