В Симферополе на четыре дня перекрыли бульвар Франко

В Симферополе ограничили движение транспорта по бульвару Франко до вторника, 4 ноября, включительно. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Ограничения вводятся в субботу, 1 ноября. На бульваре Франко перекрыли участок в районе дома № 34. Движение со стороны улицы Тренева в сторону Киевской будет закрыто для автомобилей. Планируется, что ограничения будут действовать до 4 ноября включительно.
«Мероприятия обусловлены проведением ГУП РК “Крымтеплокоммунэнерго” срочных аварийных работ на сетях теплоснабжения», — рассказали в симферопольской администрации.