Силовики устроили крупный рейд в цыганском поселке под Тулой

Год назад в Туле полицейский пострадал во время конфликта с местными жителями. Инцидент произошел после того, как 37-летний сотрудник МВД сделал замечание компании цыган, которая распивала алкогольные напитки в общественном месте. Молодым людям это не понравилось, поэтому они стали избивать мужчину толпой. Всего в конфликте принимали участие 13 человек.