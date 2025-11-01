В Красноярском крае экс-госавтоинспектор предстанет перед судом за пьяную езду

В Минусинске бывший сотрудник Госавтоинспекции вновь предстанет перед судом за пьяную езду. По версии прокуратуры Красноярского края, в июле 2025 года 52-летний мужчина, некогда занимавший должность заместителя командира взвода отдельной роты ДПС ГИБДД, нетрезвым сел за руль.
Бывшие коллеги оперативно задержали нарушителя и передали дело в суд. В первый раз его оштрафовали на 45 тысяч рублей и лишили прав на полтора года. Однако уже спустя месяц после «посиделок» с друзьями история повторилась: горожанин снова сел пьяным за руль.
Теперь мужчине грозит уголовная ответственность. Суд арестовал его автомобиль LEXUS RX 300 стоимостью 1,5 миллиона рублей — иномарка может быть конфискована в пользу государства.
Экс-полицейский вину признал. Дело рассмотрит Минусинский городской суд.