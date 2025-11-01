В Красноярском крае экс-госавтоинспектор предстанет перед судом за пьяную езду

Бывшие коллеги оперативно задержали нарушителя и передали дело в суд. В первый раз его оштрафовали на 45 тысяч рублей и лишили прав на полтора года. Однако уже спустя месяц после «посиделок» с друзьями история повторилась: горожанин снова сел пьяным за руль.