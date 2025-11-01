В Иркутской области осудили еще одного участника преступной группы, похитившей 128 килограммов самородного золота

В 2023 году подсудимый, работавший доводчиком на золотодобывающем предприятии, вместе со знакомым выносил самородное золото с участка месторождения «Урочище Сайлык» в Якутии. За два месяца они украли более 47 килограммов драгоценного металла. Самородки они прятали под одеждой, а затем укрывали в тайнике в лесу.