В Иркутской области осудили еще одного участника преступной группы, похитившей 128 килограммов самородного золота

Баяндаевский районный суд вынес приговор 35-летнему мужчине, который в составе преступной группы украл самородного золота на сотни миллионов рублей. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на прокуратуру Приангарья.
В 2023 году подсудимый, работавший доводчиком на золотодобывающем предприятии, вместе со знакомым выносил самородное золото с участка месторождения «Урочище Сайлык» в Якутии. За два месяца они украли более 47 килограммов драгоценного металла. Самородки они прятали под одеждой, а затем укрывали в тайнике в лесу.
Вскоре они присоединились к преступной группе, организованной другим доводчиком, у которого уже было более 80 килограммов украденного золота.
В январе 2024 года злоумышленники решили перевезти добычу в Иркутскую область. Они спрятали 128 кг золота стоимостью свыше 668 миллионов рублей в газобаллонном оборудовании автомобиля Toyota Land Cruiser Prado. Однако до конечной точки не доехали: в селе Баяндай их задержали. Преступление раскрыли сотрудники УФСБ по Иркутской области.
Суд приговорил одного из участников к 3 годам и 8 месяцам колонии общего режима и штрафу в 35 тысяч рублей. Ранее его соучастник получил 4 года тюрьмы по решению Иркутского областного суда. Дело третьего фигуранта сейчас рассматривается в Боханском районном суде.