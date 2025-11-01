Работали под видом такси: полиция заявила о ликвидации ОПГ сутенеров в Костанайской области

«Сотрудниками УБОП ДП Костанайской области пресечена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся сводничеством и организацией оказания интимных услуг под прикрытием частного извоза», — заявили в ведомстве.
Сообщается, что девушки доставлялись в ряд саун города, где оказывались интимные услуги. «В перечне фигурируют 12 заведений. Полицией установлены администраторы саун и лица, оказывавшие платные интимные услуги», — сообщили в ДП.
По данным следствия, преступники подбирали молодых девушек из сел из неблагополучных и малообеспеченных семей и, используя шантаж, запугивание и физическое насилие, принуждали к занятию интимных услуг, удерживая их в съемных квартирах и гаражах.
Отмечается, что досудебное расследование ведется по ряду уголовных дел, возбужденных по пяти статьям УК РК. В настоящий момент ряд подозреваемых задержан, в отношении других фигурантов применены меры процессуального принуждения.
Подчеркивается, что в ходе обысков изъяты крупные суммы наличных денег, документация, техника, банковские карты, а также девять автомобилей, предположительно использовавшихся в преступной деятельности.
Также было установлено, что часть средств, полученных от незаконной деятельности, легализовывалась через подставной банковский счет. Деньги, как сообщили в полиции, использовались для приобретения автомобилей, прицепов и гаражей.
«По данному факту возбуждено отдельное производство по статье “Легализация доходов, полученных преступным путем”. Расследование продолжается. Органы внутренних дел подчеркивают, что работа по выявлению каналов сводничества и предоставления интимных услуг будет продолжена», — заявили в ДП.