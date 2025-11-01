СК назвал причину ДТП с шестью погибшими под Орлом

В пятницу вечером ГУМЧС России по Орловской области сообщало о ликвидации последствий ДТП в Свердловском районе с участием двух легковых автомобилей и грузового с щебнем. Спасатели извлекали людей из легковой машины, которую засыпало щебнем. В ведомстве заявляли о шести погибших и двух пострадавших.
«Предварительно установлено, что 31 октября 2025 года водитель микроавтобуса, в салоне которого находились четверо пассажиров, в том числе двое детей, двигался по федеральной автодороге “Орел-Тамбов” со стороны города Орла в сторону города Ливны. В Свердловском районе Орловской области он выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с двигающимся во встречном направлении грузовым автомобилем с полуприцепом», — говорится в сообщении.
Отмечается, что после столкновения грузовик врезался в еще один легковой автомобиль. Шесть человек от полученных телесных повреждений скончались на месте. Несовершеннолетнюю пассажирку микроавтобуса госпитализировали в медучреждение.
Возбуждено уголовное дело по признакам нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ч. 5 ст. 264 УК РФ).