СК назвал причину ДТП с шестью погибшими под Орлом

«Предварительно установлено, что 31 октября 2025 года водитель микроавтобуса, в салоне которого находились четверо пассажиров, в том числе двое детей, двигался по федеральной автодороге “Орел-Тамбов” со стороны города Орла в сторону города Ливны. В Свердловском районе Орловской области он выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с двигающимся во встречном направлении грузовым автомобилем с полуприцепом», — говорится в сообщении.