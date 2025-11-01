Ричмонд
Полицейские изъяли более 12 кг наркотиков у жителя Уральска

В Западно-Казахстанской области задержали 39-летнего жителя Уральска, у которого дома нашли более 12 кг наркотиков, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Во время обыска на чердаке его дома полицейские обнаружили три ящика и два пакета с растительным веществом, а также 39 кустов, внешне похожих на коноплю. Экспертиза установила, что это наркосодержащие растения рода конопля общим весом 9,68 кг.

Кроме того, изъятая высушенная марихуана весила 2,77 кг. Таким образом, общий вес составил свыше 12 кг.

В полиции сообщили, что задержанный дал признательные показания.

По факту возбуждено досудебное расследование.

Ранее в Бурабае задержали 18-летнюю «закладчицу» с десятками свертков мефедрона.