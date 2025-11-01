В районе Красноярского края, где исчезли Усольцевы, нашли мертвым пропавшего рыбака

«Тело 54-летнего рыбака было найдено и передано сотрудникам полиции», — говорится в сообщении.
Мужчина выехал на рыбалку на резиновой лодке 18 октября. В тот же день он последний раз выходил на связь. После безрезультатных самостоятельных поисков родственники 21 октября обратились в полицию. Поисковая операция, в которой участвовали сотрудники полиции, спасатели и волонтеры, осложнялись неблагоприятными погодными условиями и образовавшейся на реке шугой — рыхлым льдом.
В ходе поисков спасатели провели масштабное обследование территории: было проверено 65 километров акватории, 50 километров береговой линии, 75 километров проток и более 350 квадратных метров дна реки с помощью эхолота.
Напомним, что в этом же районе 28 сентября пропали супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь. Они отправились в туристический поход в урочище Буратинка и больше их никто не видел. Вечером 12 октября активная фаза поисков была завершена. Поиски Усольцевых стали самыми масштабными в Красноярском крае. По факту пропажи семьи туристов возбуждено уголовное дело.