В районе Красноярского края, где исчезли Усольцевы, нашли мертвым пропавшего рыбака

Мужчина выехал на рыбалку на резиновой лодке 18 октября. В тот же день он последний раз выходил на связь. После безрезультатных самостоятельных поисков родственники 21 октября обратились в полицию. Поисковая операция, в которой участвовали сотрудники полиции, спасатели и волонтеры, осложнялись неблагоприятными погодными условиями и образовавшейся на реке шугой — рыхлым льдом.