Несовершеннолетний воронежец обворовал сельский дом

Суд установил, что в апреле 2025 года несовершеннолетний житель Аннинского района вместе с товарищем, не достигшим возраста наступления уголовной ответственности, обворовали дом в поселке Новонадеждинский. Они похитили имущество на общую сумму свыше 50 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Воронежской области.
На предварительном следствии подросток во всем сознался, добровольно отдав наворованное. В соответствии с п. «а» ч.3 ст. 158 УК РФ (кража) приговором суда несовершеннолетнему назначен штраф.