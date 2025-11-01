Несовершеннолетний воронежец обворовал сельский дом

Суд установил, что в апреле 2025 года несовершеннолетний житель Аннинского района вместе с товарищем, не достигшим возраста наступления уголовной ответственности, обворовали дом в поселке Новонадеждинский. Они похитили имущество на общую сумму свыше 50 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Воронежской области.