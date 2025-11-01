Сумская область частично осталась без электричества

«Сегодня в Николаевской поселковой общине Сумской области российская армия ударила по объекту критической инфраструктуры. Некоторые населенные пункты без электроснабжения. Ремонтные работы продолжаются», — говорится в сообщении.
По данным СМИ, накануне вечером взрыв прогремел и в Черниговской области. Там также зафиксировали попадание в объект критической инфраструктуры.
Десятого октября в Киеве и других украинских регионах начались массовые многочасовые отключения света. Власти заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Глава Минэнерго страны Светлана Гринчук назвала сложившуюся ситуацию очень сложной. К 11 октября ее удалось стабилизировать, но с 13-го числа на всей территории республики регулярно вводят аварийные графики подачи электроэнергии.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.