Сумская область частично осталась без электричества

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Несколько населенных пунктов Сумской области Украины оказались обесточены, передает телеканал «Общественное».

Источник: © РИА Новости

«Сегодня в Николаевской поселковой общине Сумской области российская армия ударила по объекту критической инфраструктуры. Некоторые населенные пункты без электроснабжения. Ремонтные работы продолжаются», — говорится в сообщении.

По данным СМИ, накануне вечером взрыв прогремел и в Черниговской области. Там также зафиксировали попадание в объект критической инфраструктуры.

Десятого октября в Киеве и других украинских регионах начались массовые многочасовые отключения света. Власти заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Глава Минэнерго страны Светлана Гринчук назвала сложившуюся ситуацию очень сложной. К 11 октября ее удалось стабилизировать, но с 13-го числа на всей территории республики регулярно вводят аварийные графики подачи электроэнергии.

В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.