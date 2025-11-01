Нацгвардия США присоединилась к подавлению беспорядков в Вашингтоне

«Полиция округа Колумбия прибыла на место, где происходит нарушение общественного порядка… Были произведены несколько задержаний», — говорится в сообщении правоохранителей в соцсети X. Позднее полиция сообщила, что нарушители порядка были разогнаны.
Журналист Энди Нго опубликовал в X видео, на котором видно, как люди в форме нацгвардии разгоняют молодых людей.
«Нацгвардия помогла местной полиции отреагировать на устроенные молодежью беспорядки… в ночь Хэллоуина», — написал Нго.
Президент США Дональд Трамп с июня начал применять практику ввода федеральных силовых ведомств в крупные города страны для борьбы с преступностью. Силы нацгвардии США и других ведомств вводились в Лос-Анджелес, Вашингтон, Чикаго, Мемфис и Портленд. Практика зачастую сталкивается с противодействием окружных судей, признающих действия администрации Трампа незаконными.
В августе президент США Дональд Трамп объявил ряд шагов со стороны федеральных властей, направленных на борьбу с преступностью в Вашингтоне. Американский лидер своим указом перевел вашингтонскую полицию под прямой контроль федерального правительства. Кроме того, он направил национальную гвардию в Вашингтон и пригрозил послать в столицу вооруженные силы, если в этом возникнет необходимость.