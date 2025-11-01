Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ЧП на «Беларуськалии»

Следственный комитет Беларуси начал уголовное дело по факту чрезвычайного происшествия, произошедшего в пятницу, 31 октября 2025 года. Как мы писали ранее, примерно в 13.00 в цехе мембранного электролиза 4-го рудоуправления предприятия «Беларуськалий» случился разрыв на открытой площадке пустой емкости из-под соляной кислоты.
Уголовное дело возбуждено Солигорским районным отделом СК по статье о нарушение правил техники безопасности, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения.
Как дополнительно проинформировали правоохранители, на месте ЧР продолжает свою работу следственно-оперативная группа. Уже изъята техническая и производственная документация, проводятся допросы свидетелей, назначены экспертизы.
Что касается пострадавших, получивших травмы различной степени тяжести, то им оказывается вся необходимая медицинская помощь.