Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ЧП на «Беларуськалии»

Следственный комитет Беларуси начал уголовное дело по факту чрезвычайного происшествия, произошедшего в пятницу, 31 октября 2025 года. Как мы писали ранее, примерно в 13.00 в цехе мембранного электролиза 4-го рудоуправления предприятия «Беларуськалий» случился разрыв на открытой площадке пустой емкости из-под соляной кислоты.