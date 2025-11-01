Ричмонд
Более 50 улиц Симферополя остались без света

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя — РИА Новости Крым. В Симферополе более полусотни улиц и переулков остались без электроснабжения из-за аварийного отключения. Об этом сообщили в «Крымэнерго».

Источник: РИА "Новости"

По данным предприятия, нет электроэнергии по улицам 8 Марта, Ангарская, Артиллерийская, Балаклавская, Батурина, Бахчисарайская, Братская, Бульварная, Генерала Захарова, Гражданская, Заводская, Зенитная, Инге, Караимская, Караманова, Козлова, Коммунальная, Красноармейская, Крылова, Крымская (Ак-Меджит), Курцовская, Лихого, Мало-Фонтанная, Миронова, Неапольская, Нижнегоспитальная, Новикова, Перевальная, Петровская Балка, Пограничников, Пошивальникова, Русская, Саковича, Севастопольская, Старозенитная, Студенческая, Субхи, Тамбовская, Футболистов, Черноморская, Чехова, Эстонская.

Кроме того, без света остались абоненты, проживающие по переулкам: Артиллерийский, Делегатский, Курьерский, Красноармейский, Кузнечный, Обрывной, Оружейный, Охотничий, Парковый, Петровский, Пограничников, Степной, Скалистый, Скифский, Трудовой, Холмистый.

Также нет электроэнергии в домах на спусках: Лестничный, Фабричный и прилегающих к ним улицах и переулках.

В пресс-службе предприятия уточнили, что планируемое время восстановления электроснабжения составит три часа.

Накануне в Феодосии 13 улиц остались без электроснабжения из-за аварийного отключения.