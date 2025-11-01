Зацепер добрался из Москвы в Петербург в межвагонном пространстве «Сапсана»

При проверке выяснили, что 19-летний житель Саратова ранее неоднократно попадал в поле зрения полиции за аналогичные нарушения и привлекался к административной ответственности. В этот раз с ним вновь провели профилактическую беседу. В отношении зацепера составили административные протоколы по ч. 1 ст. 11.17 КоАП РФ (нарушение правил поведения граждан на железнодорожном транспорте) и по ст. 11.15.1 КоАП РФ (нарушения в области транспортной безопасности).