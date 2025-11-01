Ричмонд
В Крыму спасавшиеся от кабанов дети застряли на дереве

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя — РИА Новости Крым. В Симферополе двое подростков забрались на дерево, спасаясь от диких кабанов, и застряли. На помощь им пришли спасатели, сообщает МЧС Крыма.

Источник: МЧС Республики Крым

По данным министерства, инцидент произошел вечером 31 октября. На пульт дежурного поступило сообщение о том, что в горно-лесной зоне в районе села Молочное два подростка залезли на дерево и не могут самостоятельно спуститься.

«Для оказания помощи подросткам выезжали сотрудники Симферопольского аварийно-спасательного отряда “КРЫМ-СПАС” в составе 3-х человек. Прибыв, спасатели оперативно обнаружили ребят на юго-западном склоне горы Ботке», — рассказали в МЧС.

Детей эвакуировали. По данным службы, они не пострадали и в медицинской помощи не нуждались.

Ранее сообщалось, что в Крыму женщина с 10-летним ребенком потерялись в Долине Привидений, на помощь туристам пришли спасатели.