На крупнейшем в Нью-Мексико НПЗ произошел взрыв

НЬЮ-ЙОРК, 1 ноября. /ТАСС/. При взрыве и последующем пожаре на нефтеперерабатывающем заводе Navajo Refinery, который считается крупнейшим в штате Нью-Мексико, пострадали три человека. Об этом сообщили местная полиция и владеющая предприятием компания HF Sinclair.