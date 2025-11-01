Ричмонд
В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолёта

В аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке столкнулись два самолёта авиакомпании United Airlines. Об этом сообщает New York Post.

Источник: Luka Slapnicar/CC0

«Самолёт United Airlines, возвращавшийся из Орландо, штат Флорида, поворачивал к выходу на посадку, когда задел хвостом другой самолёт United Airlines на рулёжной дорожке», — говорится в материале.

В результате инцидента никто не пострадал.

По информации издания, ЧП произошло из-за сильных задержек рейсов, вызванных непогодой и нехваткой персонала из-за продолжающейся приостановки работы федеральных ведомств.

Ранее сообщалось, то из-за шатдауна в американском аэропорту Орландо не хватает квалифицированных диспетчеров, чтобы принимать рейсы.

Узнать больше по теме
Шатдаун в США: почему правительство Штатов приостановило работу и чем это может обернуться
Временная приостановка работы государственных органов в США, которая происходит при отсутствии утвержденного бюджета — так можно описать понятие «шатдаун». В материале разбираем, почему он наступает, какие процессы сопровождают его введение и к чему это может привести. Отдельное внимание уделим актуальным событиям 2025 года.
Читать дальше