В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолёта

«Самолёт United Airlines, возвращавшийся из Орландо, штат Флорида, поворачивал к выходу на посадку, когда задел хвостом другой самолёт United Airlines на рулёжной дорожке», — говорится в материале.
В результате инцидента никто не пострадал.
По информации издания, ЧП произошло из-за сильных задержек рейсов, вызванных непогодой и нехваткой персонала из-за продолжающейся приостановки работы федеральных ведомств.
Ранее сообщалось, то из-за шатдауна в американском аэропорту Орландо не хватает квалифицированных диспетчеров, чтобы принимать рейсы.
