СК завершил расследование дела против Митрошиной

«Следственными органами Главного следственного управления СК России по Москве завершено расследование уголовного дела в отношении Александры Митрошиной. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления)», — говорится в сообщении.
