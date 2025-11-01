Ричмонд
СК завершил расследование дела против Митрошиной

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Следователи СК завершили расследование уголовного дела в отношении блогера Александры Митрошиной, обвиняемой в легализации денежных средств. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

«Следственными органами Главного следственного управления СК России по Москве завершено расследование уголовного дела в отношении Александры Митрошиной. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления)», — говорится в сообщении.

Александра Митрошина: биография «матери бложьей» и детали ее ареста
Одна из самых заметных фигур в российском медиапространстве, «матерь бложья» Александра Митрошина оказалась в центре скандала после ареста в 2025 году. Девушку задержали по подозрению в отмывании денег: рассказываем, как складывалась ее карьера до этого и что известно об уголовном деле.
