На Кубани подросток разбил лицо качелями на детской площадке

Полиция выясняет обстоятельства травмирования 13-летнего мальчика в Белореченске.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники Отдела МВД России по Белореченскому району проводят проверку по факту получения травм 13-летним подростком на детской площадке. Инцидент произошел вечером 23 октября в поселке Родники.

Сообщение о пострадавшем мальчике поступило в дежурную часть отдела полиции 24 октября из Белореченской Центральной районной больницы. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего на место была направлена сотрудница подразделения по делам несовершеннолетних.

В присутствии матери 13-летний подросток рассказал, что, гуляя вечером на детской площадке по улице Зеленой в поселке Родники, он получил удар по лицу качелями.

В настоящее время полиция проводит комплекс мероприятий, направленных на установление всех причин и обстоятельств получения травмы.