Свекра Ирины Шевыревой оставили в СИЗО до 15 декабря

Верховный суд Татарстана отклонил апелляцию защиты и оставил под стражей казанского бизнесмена Станислава Шевырева, обвиняемого в организации покушения на убийство собственной невестки — Ирины Шевыревой. Во время рассмотрения апелляции бизнесмен продолжал категорически отрицать свою причастность к преступлению, заявив, что никогда не общался с предполагаемым исполнителем покушения и не был с ним знаком.