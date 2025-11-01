Свекра Ирины Шевыревой оставили в СИЗО до 15 декабря

Верховный суд Татарстана отклонил апелляцию защиты и оставил под стражей казанского бизнесмена Станислава Шевырева, обвиняемого в организации покушения на убийство собственной невестки — Ирины Шевыревой. Во время рассмотрения апелляции бизнесмен продолжал категорически отрицать свою причастность к преступлению, заявив, что никогда не общался с предполагаемым исполнителем покушения и не был с ним знаком.
Шевырев просил освободить его для возможности заботиться о семье и продолжать работу в компании «Волга-Автодор», отметив свою социальную значимость как работодателя.
Ранее пострадавшая Ирина Шевырева через представителя просила суд освободить свекра, утверждая, что он не причастен к нападению. Однако это не помогло, бизнесмена не выпустили из камеры СИЗО.