В Воронеже из-за разворота в неположенном месте столкнулись три автомобиля

В Воронеже на улице Волгоградской вечером 31 октября произошло массовое ДТП, сообщили в полиции.
Около 19.50 20-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2110», двигаясь со стороны переулка Отличников в направлении улицы Димитрова, пошел на в неположенном месте и столкнулся с встречными автомобилями «Хендай Солярис» под управлением 37-летнего водителя и «Лада Х-Рей» под управлением 44-летнего водителя.
В аварии пострадали водители «ВАЗа» и «Хендая Солярис».Обоих доставили в больницу. По факту ДТП проводится проверка.