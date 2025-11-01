В Воронеже из-за разворота в неположенном месте столкнулись три автомобиля

Около 19.50 20-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2110», двигаясь со стороны переулка Отличников в направлении улицы Димитрова, пошел на в неположенном месте и столкнулся с встречными автомобилями «Хендай Солярис» под управлением 37-летнего водителя и «Лада Х-Рей» под управлением 44-летнего водителя.