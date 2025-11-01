Ричмонд
В Челябинске судят 19-летнюю девушку за закладки с мефедроном

Её обвиняют в попытке сбыта крупной партии веществ.

Источник: Аргументы и факты

Прокуратура Курчатовского района Челябинска выдвинула обвинение 19-летней местной жительнице. Как сообщают в ведомстве, её обвиняют в сбыте наркотиков.

По версии следствия, она, действуя из корыстных побуждений, вступила в преступный сговор для сбыта наркотических средств через интернет-магазин.

Согласно отведенной роли, девушка извлекла из тайника партию наркотиков с целью последующего сбыта путем организации тайников на территории города.

План был пресечён сотрудниками полиции, из незаконного оборота изъято наркотическое средство мефедрон общей массой свыше 57 грамм.

Обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, её дело направлено в суд. Девушке грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее в Челябинске задержали наркодилера с 60 свёртками «синтетики».