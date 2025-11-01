В Челябинске судят 19-летнюю девушку за закладки с мефедроном

Прокуратура Курчатовского района Челябинска выдвинула обвинение 19-летней местной жительнице. Как сообщают в ведомстве, её обвиняют в сбыте наркотиков.
По версии следствия, она, действуя из корыстных побуждений, вступила в преступный сговор для сбыта наркотических средств через интернет-магазин.
Согласно отведенной роли, девушка извлекла из тайника партию наркотиков с целью последующего сбыта путем организации тайников на территории города.
План был пресечён сотрудниками полиции, из незаконного оборота изъято наркотическое средство мефедрон общей массой свыше 57 грамм.
Обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, её дело направлено в суд. Девушке грозит до 20 лет лишения свободы.
