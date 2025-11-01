Ричмонд
ДТП: сегодня утром в Шенталинском районе Лада Гранта столкнулась с лосем

Пострадал водитель автомобиля и был госпитализирован.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

Сегодня в 8 часов 10 минут в пожарно-спасательную часть № 131 филиал государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о том, что на 48 километре автодороги «Клявлино-Шентала» произошло дорожно-транспортное происшествие.

Оперативно к месту вызова были направлены дежурный караул 131 Части, бригада скорой медицинской помощи и сотрудники Госавтоинспекции.

По прибытии было установлено, что произошел наезд на дикое животное с последующим съездом в кювет с автодороги автомобиля Лада Гранта.

К сожалению, пострадал водитель автомобиля, он госпитализирован.

В ходе аварийно-спасательных работ нашими специалистами проведены следующие мероприятия: оценка обстановки, отключение аккумуляторной батареи, стабилизация транспортного средства, сбор информации, сообщает пресс-служба ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».