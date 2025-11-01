ДТП: сегодня утром в Шенталинском районе Лада Гранта столкнулась с лосем

Сегодня в 8 часов 10 минут в пожарно-спасательную часть № 131 филиал государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о том, что на 48 километре автодороги «Клявлино-Шентала» произошло дорожно-транспортное происшествие.