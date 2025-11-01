В Белгородской области сбежал обвиняемый в убийстве военный

Побег военнослужащий совершил накануне поздно вечером, рассказал Гладков, добавив, что после этого разговаривал с главой белгородского управления МВД Василием Умновым. В связи с происшествием принимаются «все меры», однако губернатор поручил «по возможности усилить количество задействованных в этом сотрудников с целью максимально быстрой поимки».