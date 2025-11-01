Ричмонд
Трагедия в башкирском селе: женщина умерла во время пожара у себя в квартире

В Башкирии пожар в квартире погубил 58-летнюю женщину.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром, 1 ноября, в селе Рощинский (Стерлитамакский район Башкирии) произошел пожар в двухкомнатной квартире на первом этаже жилого дома на улице Майская. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.

Прибывшие на место ЧП огнеборцы эвакуировали 61-летнего мужчину, которого после осмотра медиками госпитализировали в реанимационное отделение. Еще 15 жильцов дома самостоятельно покинули здание.

При ликвидации пожара спасатели обнаружили тело 58-летней женщины.

В настоящее время на месте происшествия работает дознаватель МЧС, который устанавливает причину и все обстоятельства произошедшего.

