Трагедия в башкирском селе: женщина умерла во время пожара у себя в квартире

Сегодня утром, 1 ноября, в селе Рощинский (Стерлитамакский район Башкирии) произошел пожар в двухкомнатной квартире на первом этаже жилого дома на улице Майская. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.
Прибывшие на место ЧП огнеборцы эвакуировали 61-летнего мужчину, которого после осмотра медиками госпитализировали в реанимационное отделение. Еще 15 жильцов дома самостоятельно покинули здание.
При ликвидации пожара спасатели обнаружили тело 58-летней женщины.
В настоящее время на месте происшествия работает дознаватель МЧС, который устанавливает причину и все обстоятельства произошедшего.
