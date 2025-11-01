В октябре в Крыму нашли погибшими 6 пропавших человек

В октябре 2025 года в ДПСО «Поиск-Крым» поступило 47 заявок на поиск пропавших людей. Как сообщает пресс-служба отряда, погибшими нашли 6 человек.
При этом Поисковый отряд спас жизни 34 человек, обнаружив их живыми. Поисковые работы по определению местонахождения еще троих продолжаются. Три заявки пока не подтверждены.
Согласно поисковым данным, 18 запросов касались поиска людей в возрасте от 12 до 17 лет, и столько же — в возрасте от 18 до 64 лет. Также среди потерявшихся было 9 человек возраста старше 65 лет. А среди детей в октябре потерялись двое.