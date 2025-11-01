В октябре в Крыму нашли погибшими 6 пропавших человек

Согласно поисковым данным, 18 запросов касались поиска людей в возрасте от 12 до 17 лет, и столько же — в возрасте от 18 до 64 лет. Также среди потерявшихся было 9 человек возраста старше 65 лет. А среди детей в октябре потерялись двое.