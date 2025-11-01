Ричмонд
В Петербурге Интерпол задержал экс-главу иностранной фирмы за хищение

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Сотрудники национального бюро Интерпола в Санкт-Петербурге задержали мужчину, находившегося в международном розыске за присвоение более €1 млн банкротящейся компании. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

Источник: РИА "Новости"

«31 октября в 15:00 на улице Красного Текстильщика сотрудники отдела НЦБ Интерпола ГУ МВД России задержали находящегося в международном розыске 66-летнего жителя одной из стран Балтии. С 2014 по 2019 год мужчина был директором и акционером крупной иностранной фирмы. Когда фирма начала процедуру банкротства, он без каких-либо законных оснований начал выводить со счета компании денежные средства. Тем самым за указанный период он похитил 1 056 175 евро», — говорится в сообщении.

Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшей передачи инициатору розыска.