В Перми присяжные осудили мужчин, насмерть забивших пермяка 15 лет назад

Присяжные в Перми осудили мужчин, которые насмерть забили пермяка 15 лет назад, сообщает суд Дзержинского района.
Как рассказывает инстанция, преступление произошло в 2010 году. В марте житель Перми прогуливался по ночному городу, когда к нему подошли два молодых человека. Когда они попросили у пермяка сигарету, мужчина отказал, а два юноши начали его избивать. От множества травм пострадавший скончался на месте.
В отношении двух подозреваемых было возбуждено и расследовалось уголовное дело по статье УК РФ «Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое группой лиц, из хулиганских побуждений». Собранные материалы рассматривались спустя 15 лет коллегией присяжных.
Шесть участников коллегии признали обоих мужчин виновными.
«Одному из них назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с ограничением свободы на срок 1 год. Второму подсудимому также определено наказание в виде лишения свободы на 6 лет с учётом того, что на момент совершения деяния он не был совершеннолетним», — рассказывает Дзержинский суд.
С учётом прошлого приговору второму осуждённому назначили девять лет лишения свободы.