Умер пострадавший во время взрыва в гараже воронежец

Напомним, трагедия в гаражном кооперативе произошла 26 октября. Сначала раздался взрыв, потом возник пожар. На месте ЧП обнаружили погибшим 36-летнего мужчину, одного их двух ремонтировавших в гараже автомобиль «ГАЗ». Его 24-летний напарник получил сильные ожоги. Врачи боролись за его жизнь четыре дня.