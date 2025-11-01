Ричмонд
Умер пострадавший во время взрыва в гараже воронежец

Врачи не смогли спасти мужчину, получившего ожоги 60% кожи.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже в реанимации скончался мужчина, пострадавший при взрыве газового баллона в гаражном кооперативе на улице Семилукской. У пострадавшего были ожоги 60% поверхности тела.

Напомним, трагедия в гаражном кооперативе произошла 26 октября. Сначала раздался взрыв, потом возник пожар. На месте ЧП обнаружили погибшим 36-летнего мужчину, одного их двух ремонтировавших в гараже автомобиль «ГАЗ». Его 24-летний напарник получил сильные ожоги. Врачи боролись за его жизнь четыре дня.

По факту следователи возбудили уголовное дело. Его расследование продолжается.