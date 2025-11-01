Оперативники Коркина задержали членов экстремистского движения

Сотрудники МВД в Коркино раскрыли ячейку запрещенного в стране движения, пропагандирующего деструктивные взгляды. Об этом сообщают в ведомстве.
В поле зрения полицейских оказались четыре человека. Установлена их причастность к публичной пропаганде идей запрещенной в России организации. Они демонстрировали её символику и атрибутику в интернете.
В отношении троих мужчин составлены протоколы об административном правонарушении.
Кроме того, оперативники выяснили, что один из них является гражданином страны ближнего зарубежья и в Российской Федерации находится незаконно. Сейчас он ждёт решения о депортации.
Также один из последователей движения не достиг совершеннолетия. В отношении его родителей составлен административный протокол за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию.