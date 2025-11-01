На Башкирию надвигается снегопад с гололедом

МЧС Башкирии предупредило жителей республики об ухудшении погодных условий. По данным ведомства, в воскресенье, 2 ноября, в регионе ожидаются сложные погодные явления.
Прогнозируется образование гололеда, мокрого снега на линиях электропередач и деревьях. На востоке республики возможно образование гололедицы на дорогах. Также ожидаются порывы ветра скоростью до 15 метров в секунду.
