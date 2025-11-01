Двор усыпан обломками. Что происходит на месте взрыва газа в ЖК Ростова

Утром 1 ноября в одном из жилых комплексов на левом берегу Дона произошёл мощный взрыв в квартире на одиннадцатом этаже. Ударная волна выбила несколько окон, обломки строительных конструкций разлетелись по двору, а вскоре в помещении вспыхнул пожар.
Rostov.aif.ru выяснил, что именно произошло, и собрал первые свидетельства очевидцев.
Пострадавших нет.
1 ноября в 11:56 в доме на улице Бориса Слюсаря в Ростове-на-Дону произошёл взрыв газа в квартире на одиннадцатом этаже. Об этом сообщило Главное управление МЧС России по Ростовской области.
В результате хлопка возник пожар, повредивший фасад здания и разбросавший обломки строительных конструкций по двору. Площадь возгорания составила шесть квадратных метров.
На тушение было направлено 29 человек и девять единиц техники. Уже в 12:26 спасателям удалось ликвидировать открытое горение, а к 12:41 пожар был полностью потушён. По предварительным данным, пострадавших нет.
Ударная волна выбила как минимум два стеклопакета, а во дворе оказались разбросаны фрагменты отделки и строительных материалов. Очевидцы сообщают, что сразу после хлопка начал задымляться подъезд, однако массовая эвакуация не потребовалась — ситуация оставалась под контролем экстренных служб.
Причина взрыва пока уточняется. По одной из версий, источником возгорания стал хлопок в системе горячего водоснабжения. В то же время региональные каналы, ссылаясь на предварительную информацию, указывают на возможную связь ЧП со строительными работами: в квартире в момент инцидента устанавливали натяжной потолок, и взорвался газовый баллон, используемый для этого вида отделки. Другая распространённая версия — повреждение бытового газового котла.
Вопрос о том, проводились ли работы с соблюдением требований безопасности и имели ли исполнители соответствующие разрешения, пока остаётся открытым.
«Почувствовала запах дыма».
Жильцы соседних квартир рассказывают в комментариях местных пабликов, что услышали громкий хлопок и сразу почувствовали запах дыма. Некоторые покинули свои квартиры в качестве меры предосторожности.
«Я как раз на кухне чай грела, — пишет одна из жительниц дома. — Вдруг такой грохот послышался, что даже у нас стёкла задрожали!».
Другой пользователь отмечает: «Это уже не первый случай с баллонами в новых домах. Кто-то должен наконец проверить, кто и как там ремонты делает».
На месте происшествия сейчас — около полутора десятков дворников. С вениками, тачками и вёдрами. Они тщательно подметают тротуары, газоны и детскую площадку, выбирая даже мельчайшие осколки.
Жительница одного из соседних домов Екатерина рассказала rostov.aif.ru, что именно тот дом, где произошло ЧП, был сдан совсем недавно, а потому ещё практически не заселён. Люди активно делают там ремонты.
«Именно этот дом был сдан около трёх месяцев назад, — пояснила Екатерина. — Мы услышали приглушенный хлопок. Везде пишут, что это газ. Дома, кстати, газифицированы. Пожарные приехали моментально, наверное, за пару минут».
Ростовчанка также добавила, что эвакуация не потребовалась. И почти сразу после происшествия на месте появились коммунальщики, которые стали приводить территорию в порядок.
На месте сейчас работают сотрудники МЧС, территория, куда упали обломки, огорожена сигнальной лентой.
Специалисты напоминают: работа с газовым оборудованием, будь то бытовой котёл или баллон для монтажа натяжных потолков, требует строгого соблюдения правил техники безопасности.
Особенно это актуально в высотных домах, где даже локальный инцидент может повлечь последствия для всего подъезда.