Рост зарплат в Башкирии отстает от общероссийских показателей

Доходы жителей республики увеличиваются медленнее, чем в среднем по стране.

Источник: Комсомольская правда

Заработные платы в Башкирии увеличиваются не так быстро, как в целом по России. За первые восемь месяцев 2025 года средний номинальный доход в республике составил 72 034 рубля, что на 11,3% выше показателей прошлого года, сообщает Росстат.

Однако этот рост оказался ниже среднероссийского уровня (14,4%) и показателей по Приволжскому федеральному округу (16,2%). Среди регионов ПФО Башкирия занимает шестое место по размеру зарплат, уступая соседним Татарстану и Пермскому краю. При этом именно в республике зафиксирован самый медленный рост доходов в округе.

По покупательной способности Уфа находится на 39 позиции в общероссийском рейтинге. Средняя зарплата в столице Башкирии позволяет приобрести 3,5 условных потребительских набора. Наибольшие доходы традиционно сохраняются у жителей Чукотки, Ямало-Ненецкого автономного округа и Москвы.

