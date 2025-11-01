Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

25-летний мужчина в Минске не смог снять деньги с банкомата и разбил дверь

Мужчина в Минске не смог снять деньги с банкомата и со злости разбил дверь.

Источник: Комсомольская правда

Некоторое время назад в РУВД Советского района Минска поступило заявление о том, что в отделении одного из банков, расположенном на улице Куйбышева, разбита дверь.

Сотрудники милиции установили, что к порче имущества причастен 25-летний житель Минского района. В ходе разбирательств выяснилось, что накануне он приехал в Минск к девушке. Во время прогулки она попросила возлюбленного купить ей еду.

— Фигурант решил снять деньги с карты в ближайшем банкомате, однако выяснилось, что он предназначен для обслуживания юридических лиц, — отметили правоохранители.

Не сняв деньги, мужчина поддался эмоциям и от злости ударил ногой стеклянную дверь, в результате чего она разбилась. После этого парочка поспешила покинуть место происшествия.

Уголовное дело возбуждено по статье хулиганство. Нанесенный ущерб — более 600 белорусских рублей. К слову, ранее фигурант в поле зрения правоохранителей не попадал.

Ранее мы писали о том, что в Беларуси заработал безналичный расчет в маршрутках (как это работает — вот тут).