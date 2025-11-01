25-летний мужчина в Минске не смог снять деньги с банкомата и разбил дверь

Некоторое время назад в РУВД Советского района Минска поступило заявление о том, что в отделении одного из банков, расположенном на улице Куйбышева, разбита дверь.
Сотрудники милиции установили, что к порче имущества причастен 25-летний житель Минского района. В ходе разбирательств выяснилось, что накануне он приехал в Минск к девушке. Во время прогулки она попросила возлюбленного купить ей еду.
— Фигурант решил снять деньги с карты в ближайшем банкомате, однако выяснилось, что он предназначен для обслуживания юридических лиц, — отметили правоохранители.
Не сняв деньги, мужчина поддался эмоциям и от злости ударил ногой стеклянную дверь, в результате чего она разбилась. После этого парочка поспешила покинуть место происшествия.
Уголовное дело возбуждено по статье хулиганство. Нанесенный ущерб — более 600 белорусских рублей. К слову, ранее фигурант в поле зрения правоохранителей не попадал.
