Сбежавшего от конвоя особо опасного преступника ищут в Воронежской области

Мужчину обвиняют в убийстве и изнасиловании.

Источник: АиФ Воронеж

40-летний военнослужащий, убивший мужчину и изнасиловавший его жену в Шебекинском районе Белгородской области, сбежал из-под стражи.

Побег преступник устроил поздним вечером пятницы, 31 октября. Он мог направиться в Воронежскую область, его ищут.

По данным СК Белгородской области, в отношении мужчины возбуждены уголовные дела об убийстве из корыстных побуждений, изнасиловании с угрозой убийством и разбое с незаконным проникновением.

Рост преступника — 170−175 см, у него среднее телосложение, короткая стрижка, тёмные волосы. Одет мужчина в военную форму.

При обнаружении сбежавшего звонить по номерам 112 или 02.