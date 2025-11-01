Сбежавшего от конвоя особо опасного преступника ищут в Воронежской области

40-летний военнослужащий, убивший мужчину и изнасиловавший его жену в Шебекинском районе Белгородской области, сбежал из-под стражи.
Побег преступник устроил поздним вечером пятницы, 31 октября. Он мог направиться в Воронежскую область, его ищут.
По данным СК Белгородской области, в отношении мужчины возбуждены уголовные дела об убийстве из корыстных побуждений, изнасиловании с угрозой убийством и разбое с незаконным проникновением.
Рост преступника — 170−175 см, у него среднее телосложение, короткая стрижка, тёмные волосы. Одет мужчина в военную форму.
При обнаружении сбежавшего звонить по номерам 112 или 02.