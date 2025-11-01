Сообщник похитителей 128 кг золота осужден в Иркутской области

— Для сбыта добычи они присоединились к преступной группе, которую организовал доводчик с другого месторождения, незаконно хранивший более 80 кг золота. В январе 2024 года они перевезли в Приангарье в газобаллонном оборудовании автомобиля «Тойота Ленд Крузер Прадо» общую партию золота массой свыше 128 кг. Стоимость изъятого драгметалла оценивается более чем в 668 миллионов рублей, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.