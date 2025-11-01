Сообщник похитителей 128 кг золота осужден в Иркутской области

В Иркутской области вынесен приговор второму участнику преступной группы, похитившей и пытавшейся сбыть более 128 килограммов золота. Как сообщили КП-Иркутск в прокуратуре региона, 35-летний мужчина признан виновным в краже и незаконном обороте драгоценных металлов.
Летом 2023 года осужденный, работавший доводчиком на золотодобывающем предприятии в Якутии, вместе с сообщником похитил с месторождения более 47 кг самородного золота. Они выносили золото с участка, пряча слитки под одеждой, и организовали тайник в лесу.
— Для сбыта добычи они присоединились к преступной группе, которую организовал доводчик с другого месторождения, незаконно хранивший более 80 кг золота. В январе 2024 года они перевезли в Приангарье в газобаллонном оборудовании автомобиля «Тойота Ленд Крузер Прадо» общую партию золота массой свыше 128 кг. Стоимость изъятого драгметалла оценивается более чем в 668 миллионов рублей, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
Преступная деятельность была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ по Иркутской области. Трое мужчин были задержаны в Баяндае. Суд приговорил обвиняемого к 3 годам 8 месяцам лишения свободы в колонии общего режима с выплатой штрафа в размере 35 тысяч рублей.
Напомним, один из его сообщников был осужден на 4 года колонии. Уголовное дело в отношении третьего участника группы пока находится на рассмотрении Боханского районного суда.
