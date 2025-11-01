Главу курской стройфирмы приговорили к четырем годам по делу о фортификациях

По данным следствия, глава ООО «Сиэми» Виталий Синьговский за 5% от суммы договора контролировал процесс обналичивания денежных средств по предложению экс-депутата Курской областной думы Максима Васильева. Депутат Народного совета ДНР Татьяна Бондаренко, обвиняемая по данному делу в обналичивании и присвоении бюджетных средств, сообщала Синьговскому реквизиты юридических лиц и суммы, которые нужно было перевести для обналичивания. Тот в свою очередь сообщал полученную информацию Васильеву, который руководил процессом перевода денежных средств.