На Кубани арестовали активы экс-главы Крымского района Сергея Леся

Ранее сообщалось, что прокуратура обратилась в суд с иском об изъятии у Сергея Леся имущества на 2 млрд рублей, которое было куплено на неподтвержденные доходы. Предварительно, Сергея Леся подозревают в хищении земель, он якобы оформлял участки на себя, своих многочисленных родственников и подчиненных.