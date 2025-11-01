Ричмонд
На Кубани арестовали активы экс-главы Крымского района Сергея Леся

Источник: Комсомольская правда

Активы экс-главы Крымского района Кубани Сергея Леся, который отправлен под стражу по делу о злоупотреблениях, арестовали. Об этом сообщают РИА Новости.

Под ограничения попало имущество, которое принадлежит не только экс-главе Лесю, но и членам его семьи и другим лицам. Всего, согласно данным картотеки Геленджикского районного суда, в материалах дела 32 исполнительных листа.

Ранее сообщалось, что прокуратура обратилась в суд с иском об изъятии у Сергея Леся имущества на 2 млрд рублей, которое было куплено на неподтвержденные доходы. Предварительно, Сергея Леся подозревают в хищении земель, он якобы оформлял участки на себя, своих многочисленных родственников и подчиненных.

Напомним, Леся задержали во время побега, с собой он прихватил деньги и золото.