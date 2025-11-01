Интерпол по запросу Литвы провел задержание в Петербурге

«Фонтанка» и «РИА Новости» пишут, что задержанный имеет статус негражданина Латвии (постоянно проживающие в стране бывшие граждане СССР и их дети, родившиеся до 1 июля 1992 года, которые не получили гражданства других государств). Но при этом, по данным изданий, он был гендиректором компании Overseas Baltiс, зарегистрированной в Литве, и в розыск бизнесмена объявили литовские власти.