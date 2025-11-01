Ричмонд
Водитель погиб в утонувшем джипе в озере под Лугой

Машина перевернулась на крышу, когда вылетела с трассы.

Источник: Комсомольская правда

Внедорожник вылетел с трассы и утонул в водоеме в Лужском районе. ДТП оказалось смертельной, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Трагическая авария произошла на втором километре автодороги между деревнями Ящера и Кузнецово примерно в полдень 1 ноября. Водитель автомобиля Jeep Grand Cherokee не справился с управлением и вылетел с дороги. Перевернувшись, машина рухнула на крышу в водоем и начала тонуть.

Прибывшие на место происшествия экстренные службы обнаружили в салоне тело мужчины. Личность погибшего пока неизвестна. Точные подробности случившегося выясняет полиция.

— По факту дорожной аварии проводится проверка, — добавили правоохранители.

Ранее «КП-Петербург» писала, что автомобилист предстанет перед судом за сбитого мужчину на перекрестке на Загребском бульваре.