Водитель погиб в утонувшем джипе в озере под Лугой

Внедорожник вылетел с трассы и утонул в водоеме в Лужском районе. ДТП оказалось смертельной, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Трагическая авария произошла на втором километре автодороги между деревнями Ящера и Кузнецово примерно в полдень 1 ноября. Водитель автомобиля Jeep Grand Cherokee не справился с управлением и вылетел с дороги. Перевернувшись, машина рухнула на крышу в водоем и начала тонуть.
Прибывшие на место происшествия экстренные службы обнаружили в салоне тело мужчины. Личность погибшего пока неизвестна. Точные подробности случившегося выясняет полиция.
— По факту дорожной аварии проводится проверка, — добавили правоохранители.
