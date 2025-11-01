Водитель погиб в утонувшем джипе в озере под Лугой

Трагическая авария произошла на втором километре автодороги между деревнями Ящера и Кузнецово примерно в полдень 1 ноября. Водитель автомобиля Jeep Grand Cherokee не справился с управлением и вылетел с дороги. Перевернувшись, машина рухнула на крышу в водоем и начала тонуть.