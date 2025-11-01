Жителей Башкирии предупредили об опасности встреч с дикими животными

Правительство Башкирии обратилось к жителям с предупреждением о необходимости соблюдать осторожность при нахождении в природной среде. Как отметил премьер-министр Андрей Назаров, с наступлением осени дикие животные стали чаще появляться вблизи человеческого жилья из-за сокращения кормовой базы в лесах.
Согласно данным министерства экологии, на территории региона обитает значительное количество хищников: более 8,5 тысячи лисиц, около 700 волков и более 2,6 тысячи медведей. Особую тревогу вызывает ситуация с бешенством, так, за последние пять лет зафиксирован 21 случай этого заболевания среди диких животных.
Специалисты дали ряд рекомендаций жителям, чьи дома расположены рядом с лесом. Следует плотно закрывать контейнеры с пищевыми отходами, содержать домашнюю птицу в закрытых помещениях, а скот выпасать только под наблюдением. Домашних животных необходимо регулярно вакцинировать.
При встрече с диким зверем не рекомендуется привлекать его внимание, приближаться к нему, пытаться покормить или фотографироваться. О таких случаях нужно немедленно сообщать в службу 112.
Со своей стороны власти усиливают контроль за своевременным вывозом мусора и ведут работу по регулированию численности хищников в рамках действующего законодательства.
