Жителей Башкирии предупредили об опасности встреч с дикими животными

Согласно данным министерства экологии, на территории региона обитает значительное количество хищников: более 8,5 тысячи лисиц, около 700 волков и более 2,6 тысячи медведей. Особую тревогу вызывает ситуация с бешенством, так, за последние пять лет зафиксирован 21 случай этого заболевания среди диких животных.