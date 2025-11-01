Ричмонд
В Ростовской области 14-летнего юношу взяли под арест после смертельной драки

Донские следователи завели уголовное дело в отношении подростка.

Источник: Комсомольская правда

14-летнего подростка из города Зверево заподозрили в нападении с причинением тяжкого вреда. Итогом расправы стала смерть пострадавшего, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.

По данным ведомства, юноша совершил нападение в начале этой недели, 27 октября. Он избил 33-летнего мужчину руками и ногами, и пострадавший скончался в машине скорой помощи.

На данный момент молодой человек находится под домашним арестом. Дело завели по части 4 статьи 111 УК РФ. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

