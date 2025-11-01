В Самаре закрыли незаконную заправку на ул. Коллективной

В Железнодорожном районе Самары проверили публикацию в социальных сетях. Предприниматель незаконно разместил автозаправку на улице Коллективной, сообщают в региональной прокуратуре.
— Предприниматель разместил АЗС на территории земельных участков. Горожанин получил разрешение только для обустройства магазинов, помимо точки розничной продажи он установил топливораздаточные колонки, — отметили в сообщении.
Прокурор района завел административное дело по статье об использовании земельного участка не по целевому назначению. Предпринимателя оштрафовали на 60 тысяч рублей. После вмешательства прокуратуры заправочная станция приостановила свою деятельность.