В Самаре закрыли незаконную заправку на ул. Коллективной

В Самаре предприниматель незаконно разместил на участке АЗС.

Источник: Комсомольская правда

В Железнодорожном районе Самары проверили публикацию в социальных сетях. Предприниматель незаконно разместил автозаправку на улице Коллективной, сообщают в региональной прокуратуре.

— Предприниматель разместил АЗС на территории земельных участков. Горожанин получил разрешение только для обустройства магазинов, помимо точки розничной продажи он установил топливораздаточные колонки, — отметили в сообщении.

Прокурор района завел административное дело по статье об использовании земельного участка не по целевому назначению. Предпринимателя оштрафовали на 60 тысяч рублей. После вмешательства прокуратуры заправочная станция приостановила свою деятельность.