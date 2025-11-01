Прикурившего от Вечного огня уроженца Узбекистана ждёт суд на Урале

Свердловский облсуд 5 ноября приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении 19-летнего уроженца Узбекистана, прикурившего от Вечного огня в Верхней Пышме. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.
По данным следствия, юноша поднялся на помост Мемориального комплекса и зажёг от пламени огня сигарету. Это произошло на глазах у других людей.
Следствие считает, что своим поступком молодой человек публично оскорбил память защитников Отечества и допустил действия по унижению чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны. Рассматривать дело будет судья Павел Неретин.