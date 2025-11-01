Ричмонд
В Тайшете подросток, сбивший полицейского, предстанет перед судом

Водитель снегоболотохода «Ямаха» попытался скрыться при появлении госавтоинспекторов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Тайшете перед судом предстанет 16-летний подросток, обвиняемый в применении насилия к полицейскому. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД, СУ СКР и прокуратуре региона, уголовное дело уже направлено в городской суд.

— Случилось все в августе на улице Горной. Подросток, управлявший снегоболотоходом «Ямаха», принадлежавшим его отцу, попытался скрыться при появлении госавтоинспекторов. Нарушитель не только проигнорировал законные требования об остановке, но и сбил дорожного полицейского, причинив ему травмы, — напомнили в пресс-службе ведомств.

Для задержания несовершеннолетнего пришлось применить физическую силу и специальные средства. Расследование установило, что подросток управлял транспортным средством без соответствующего удостоверения, а сама спецтехника не была зарегистрирована в установленном порядке.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что сообщник похитителей 128 кг золота осужден в Иркутской области.