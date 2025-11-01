В Тайшете подросток, сбивший полицейского, предстанет перед судом

— Случилось все в августе на улице Горной. Подросток, управлявший снегоболотоходом «Ямаха», принадлежавшим его отцу, попытался скрыться при появлении госавтоинспекторов. Нарушитель не только проигнорировал законные требования об остановке, но и сбил дорожного полицейского, причинив ему травмы, — напомнили в пресс-службе ведомств.