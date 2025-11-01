В очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стоят 598 автомобилей

По состоянию на 15.00 субботы, 1 ноября, в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стояли 598 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».
«В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 598 транспортных средств», — говорится в сообщении.
При этом в Краснодарском крае ситуация иная. Со стороны Тамани скоплений транспорта в настоящее время нет.
Напомним, очередь перед Крымским мостом образовалась в 11.00. Со стороны Керчи стояли 98 машин.
Узнать больше по теме
Крымский мост: транспортный коридор через Керченский пролив
Самый длинный в Европе, Крымский мост связывает Таманский и Керченский полуострова. В материале рассмотрим основные его характеристики: географию, статус объекта, историю строительства и его стратегическое значение.Читать дальше