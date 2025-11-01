Ричмонд
В очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стоят 598 автомобилей

Время ожидания составляет около двух часов.

Источник: Комсомольская правда

По состоянию на 15.00 субботы, 1 ноября, в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стояли 598 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

«В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 598 транспортных средств», — говорится в сообщении.

При этом в Краснодарском крае ситуация иная. Со стороны Тамани скоплений транспорта в настоящее время нет.

Напомним, очередь перед Крымским мостом образовалась в 11.00. Со стороны Керчи стояли 98 машин.

