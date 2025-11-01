Водитель «Ауди» погиб в жесткой аварии под Калинковичами 1 ноября

Жесткая авария со смертельным исходом случилась в субботу, 1 ноября 2025 года, в Калинковичском районе. ДТП произошло около 10.00 на 3 километре автодороги «Калинковичи-Брагин-Комарин».
Столкнулись два автомобиля: «Ауди» под управлением 31-летнего водителя и легковушка «Форд», за рулем которой находился 47-летний мужчина.
— В результате происшествия на месте погиб водитель автомобиля «Ауди», водитель другого автомобиля и его 46-летний пассажир с различными травмами госпитализированы, — сообщили в милиции.
