В Челябинске полицейские нагрянули на склады в поисках нелегалов

В ходе рейда правоохранители проверили более сотни иностранцев.

Источник: Аргументы и факты

Сотрудники полиции Челябинска провели рейд на складах Тракторозаводского района в поисках нарушителей миграционного закона. В ходе мероприятий были проверены более 100 иностранцев, сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

В операции участвовали сотрудники МВД, Следственного комитета и Росгвардии.

Иностранных граждан проверили на причастность к преступлениям. Им разъяснили требования миграционного законодательства и предупредили о недопустимости их нарушения.

Межведомственные проверки мигрантов будут продолжены на регулярной основе по всему городу.