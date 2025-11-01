В Челябинске полицейские нагрянули на склады в поисках нелегалов

Сотрудники полиции Челябинска провели рейд на складах Тракторозаводского района в поисках нарушителей миграционного закона. В ходе мероприятий были проверены более 100 иностранцев, сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.
В операции участвовали сотрудники МВД, Следственного комитета и Росгвардии.
Иностранных граждан проверили на причастность к преступлениям. Им разъяснили требования миграционного законодательства и предупредили о недопустимости их нарушения.
Межведомственные проверки мигрантов будут продолжены на регулярной основе по всему городу.